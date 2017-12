Com 130 vagas, Governo oficializa ativação do anexo do presídio de Corumbá nesta quinta-feira

Corumbá (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), através da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), realiza nesta quinta-feira (7.12) a entrega da obra de reestruturação e ampliação do anexo III da Penitenciária Masculina de Corumbá.

O evento terá início às 9h e contará com a presença do titular da pasta, José Carlos Barbosa, e do diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, entre outras autoridades.

O anexo foi inaugurado há três anos junto com a obra de reforma geral do presídio. Inicialmente o anexo tinha 95 vagas, mas a obra original necessitou de readequação para atender às necessidades de segurança do presídio.

Com as readequações, o espaço também teve o número de vagas ampliado para 130. A ativação deste anexo elevou em 57% a capacidade da penitenciária de Corumbá, saltando de 228 para 358.

Durante a solenidade, será oficializada também a ativação da sala de videoconferência judicial da Penitenciária Masculina de Corumbá, bem como do presídio feminino do município, atendendo a pedido da Vara de Execução da Comarca, que é parceira na ativação desses setores nas duas unidades prisionais.

A Penitenciária Masculina de Corumbá está localizada na rua Nossa Senhora da Candelária, 515 Previsul.

Keila Oliveira – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Foto: Divulgação