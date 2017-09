Com 1 milhão de hectares de florestas plantadas MS já é o segundo no ranking nacional

O 5º Congresso MS Florestal, realizado pela Reflore MS e Famasul, reuniu na Capital pesquisadores, profissionais do setor, empresários e autoridades locais.

O governador Reinaldo Azambuja participou do evento nesta terça-feira, dia 05, falando sobre os desafios para o setor e a missão do Governo do Estado para estimular o setor.

Para o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck é preciso investir em logística para o escoamento da produção, buscar novos mercados, e verticalizar e intensificar a produção do eucalipto.

Jaime destacou que Mato Grosso do Sul já é hoje referência na produção de celulose.

Nesta quinta edição do Congresso MS Florestal a grande novidade foi a transmissão online, de todos os painéis e debates, possibilitando que milhares de interessados, de diversas partes do mundo, tivessem acesso às informações compartilhadas no seminário.

