Colunista do Site Análise Jurídica ministrará palestra em Campo Grande

A palestra será no auditório da OAB/MS, às 19 horas - Divulgação

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) em parceria com a Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realiza no dia 23 de fevereiro a palestra “Tributação sobre o Exercício da Advocacia”.

A Advogada Cristiane Ferreira Morgado será a responsável. Cristiane é consultora, Pós-Graduada em Direito Tributário, cursa Planejamento Tributário pelo IBMEC e é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/GO. Também é Colunista do Site Análise Jurídica e Criadora do Instablog@papodeadvogada.

A palestra será no auditório da OAB/MS, às 19 horas. O investimento é um litro de leite longa vida.

As inscrições devem ser feitas no site da ESA/MS (CLIQUE AQUI).

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3342-4000 ou 98111-0970.