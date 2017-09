Colóquio na Capital trata dos direitos da pessoa idosa e a interface com a assistência social

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) realizou na manhã desta quinta-feira (28.9), na Escola do SUAS/MS “Mariluce Bittar”, colóquio com o tema: “Direitos da Pessoa Idosa e a Interface com a Assistência Social”. O evento faz parte da Semana Estadual da Pessoa Idosa, promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/2015) do IBGE, Mato Grosso do Sul conta com 355 mil pessoas com mais de 60 anos, sendo 171 mil homens e 184 mil mulheres.

A Superintendência da Política de Assistência Social, por meio da Coordenadoria de Proteção Social Básica, conduziu as atividades que alertaram para os direitos da pessoa idosa, lembrando que esses direitos são reflexos de um longo processo de lutas sociais e foram materializados através da Constituição Federal e Estatuto do Idoso, com o objetivo de criar condições para promover a longevidade associada à qualidade de vida, assim promovendo maior participação do idoso na esfera social, e prevenindo toda forma de violação de seus direitos.

O colóquio teve como ministrante Eduardo Ramirez Meza, vice-coordenador do Projeto de Promoção dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e a assistente social Lana Amaral, do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

