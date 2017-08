Colônia Paraguaia fecha acordo com governo de MS e começa revitalização da sede

Após ter aprovada a prestação de contas da gestão do primeiro semestre à frente da Associação Colônia Paraguaia, o presidente da entidade, o advogado Albino Romero, deu mais um passo para alcançar as metas propostas durante sua eleição em janeiro deste ano. A diretoria da Colônia conseguiu o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para a obra de revitalização da sede.

Segundo explicou Albino, a obra orçada em R$ 1,1 milhão será feita por etapa. A Associação tem 5 mil metros quadrados de área total. Ele acredita que em 3 ou 4 meses deverá entregar a sede da Associação Colônia Paraguaia totalmente revitalizada e com novas atrações. “Uma das metas ao assumir o comando da direção da Associação Paraguaia foi de revitalizar a sede da entidade. Conseguimos em um primeiro passo a aprovação de um projeto arquitetônico, que ficou à cargo do escritório da designer Annelise Massani, em parceria com arquitetos e os engenheiros Ricardo e Arnaldo Cafure, e buscamos a parceria com o governo do Estado. Durante encontro com o governador Reinaldo Azambuja, onde participaram também os secretários Eduardo Riedel e Athayde Nery, nos foi garantida a realização da obra, com uma fiscalização com engenheiros do próprio governo. Nossa intenção é entregar essa revitalização em no máximo 120 dias”, esclarece Albino Romero.

Albino Romero, presidente Associação Colônia Paraguaia

Albino faz questão de ressaltar a imediata vontade de formar a parceria para a revitalização da Colônia Paraguaia demonstrada pelo governador Reinaldo Azambuja. O governador inclusive se prontificou a convidar para a inauguração dessa revitalização o embaixador paraguaio e também o presidente do Paraguai, Horacio Cartes, onde o convite será feito ainda este mês durante evento em Porto Murtinho.

No encontro também participou o deputado federal Geraldo Resende, que se comprometeu a conseguir emenda parlamentar no governo federal, em benefício da Associação. Quem também se comprometeu a buscar recursos para a Colônia Paraguaia é o senador Pedro Chaves, com o pedido de uma verba de R$ 300 mil que foi encaminhado ao Ministério da Cultura.

Revitalização da Colônia Paraguaia

Com o novo projeto de revitalização, a Colônia Paraguaia será um local mais aconchegante para os frequentadores, pois haverá a reforma do atual salão de festas, com 1,2 mil metros quadrados, onde o palco ficará à esquerda de quem entra. Será construído um salão multiuso de 200 metros quadrados para os cursos de danças típicas e outras atividades. Além disso, haverá uma ala para acomodação da diretoria da entidade e também do zelador.

As mudanças não param, será construída uma capela para realização de casamentos. A cozinha, que existe há mais de 16 anos, também será reformada para melhor atender ao público e aos eventos que ocorrem na Colônia. Neste aspecto, Albino Romero explica que a entidade cede seus espaço para muitos eventos filantrópicos e também celebrações de escolas das redes municipal e estadual, que vão de festas como formaturas de alunos.

O estacionamento será modificado e vai abrigar 40 veículos e mais 20 automóveis para a diretoria da Associação. Ainda Será construído monumento ‘Harpa e Violão’, que ficará a cargo do escultor Arnor Mendes.

Um dos aspectos a serem modificados está na questão dos banheiros na sede da entidade. Com a revitalização, passará a ter 12 banheiros masculino e outros 12 feminino, além de vestiário com chuveiro para os praticantes das exibições de danças. Na cozinha, as mesas receberão tampos de alumínio, conforme solicitado pela vigilância sanitária e terá hidrante e novas lixeiras. Com a revitalização, a sede vai contar com acessibilidade para os frequentadores e também um projeto específico de paisagismo, onde as árvores antigas, plantadas desde o início da Associação em 1973, serão preservadas.

De acordo com Albino Romero, hoje a Associação tem mais de 5 mil paraguaios e descendentes cadastrados. Segundo o consulado paraguaio em Campo Grande deve haver 100 mil paraguaios e no Estado 400 mil.

Na questão social e folclórica, Albino Romero lembra que sua diretoria resgatou a tradição com e prática de três noites paraguaias, todas com apresentações musicais regionais. Além de danças com vestimentas originais, o ñanduti – para as mulheres e o Ahopoy – dos homens, com faixas e sombreros. A comida típica paraguaia, como sopa, caburé e outras, continuarão a fazer parte dos festejos da entidade, mesmo porque existe a possibilidade, que será levada pelo Governador Reinaldo Azambuja ao Ministério do Turismo, de se incluir a Colônia Paraguaia no calendário turístico estadual e nacional, onde os turistas ao passarem por Campo Grande poderão conhecer e participar das festas tradicionais do povo vizinho.

A partir da inauguração, a entrada da Colônia Paraguaia será o ponto alto que vai marcar os eventos realizados. Albino explica que quando for festa típica da colônia, a entrada será iluminada com as cores do Paraguai, branco, vermelho e azul. No caso de outras festas, já que a sede da entidade tem parceria com outros eventos, terá uma definição diferenciada na iluminação.

Para acompanhar a obra de revitalização foi criada uma comissão dentro da Associação Colônia Paraguaia que é formada pelo presidente Albino Romero, a designer Annelise Massani, os engenheiros Ricardo e Arnaldo Cafure, o mestre de obra Juan Ramón Cristaldo, Ariodantes Marques Quadros, o presidente do Conselho Deliberativo Permanente da Associação, Amado Leite Pereira, além da comissão do governo estadual. A sede da Associação fica na rua Ana Luiza de Souza, 610, na Vila Pioneira bairro Universitário, em Campo Grande.

