Colômbia inicia conversas formais de paz com grupo rebelde nº 2 do país

O governo da Colômbia e o segundo maior grupo rebelde do país iniciaram conversas formais de paz na noite de ontem, na capital do vizinho Equador, na tentativa pacificar o país após o acordo histórico atingido no ano passado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

As negociações entre o governo e o Exército Nacional de Libertação (ELN) acontecem após três anos de conversas exploratórias, mas chegaram a ser paralisadas após os guerrilheiros recusarem o pedido do presidente Juan Manuel Santos para libertar um político proeminente.

A libertação do ex-congressista Odin Sanchez removeu este obstáculo final para as negociações, que não devem produzir resultados imediatos. As conversas entre o governo e as Farc se estenderam entre novembro de 2012 e setembro de 2016. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários