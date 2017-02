Colnago: Situação está voltando ao normal no ES

O governador em exercício do Espírito Santo, César Colnago, afirmou neste domingo (12) que a situação da segurança pública no Estado está voltando ao normal. "Estamos dando a garantia de que o transporte vai funcionar", disse Colnago, em entrevista ao canal GloboNews.

Colnago deu as declarações ao canal de TV por assinatura durante manifestação na orla de Vitória, durante a qual os manifestantes saíram de branco em um pedido por paz. "Estamos recolocando a tranquilidade e a ordem", completou.

O governador em exercício lembrou ainda que o governo do Estado criou, por decreto, uma comissão para debater "questões militares", mas frisou que a hierarquia tem de ser respeitada.

Embora 875 policiais militares tenham voltado ao trabalho entre o fim da tarde de sábado e o início da manhã deste domingo, o Espírito Santo completa nove dias de motim. Com ajuda do governo federal, o policiamento, principalmente na Grande Vitória, tem o apoio de cerca de 3 mil soldados das Forças Armadas e agentes da Força Nacional de Segurança.

Segundo Colnago, as tropas federais e os policiais que voltaram a trabalhar atuarão, na segunda-feira, dia 13, em garagens e terminais rodoviários para garantir o funcionamento do transporte público.

O governador em exercício destacou na entrevista que, no sábado, a situação já estava melhor do que na segunda-feira passada, quando Vitória parecia uma "cidade-fantasma". "No sábado, a maioria das lojas já estava aberta", disse o governador em exercício.

