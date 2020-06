Colisão no centro de Campo Grande deixa "Uber" capotado

O motorista do Gol, Élvio Guilherme Gavilan, não falou com a nossa reportagem. - (foto: A Crítica)

Neste domingo, 28, por volta das 14h30, no cruzamento das ruas Maracaju e Rui Barbosa, aconteceu uma colisão entre os veículos Classic (placas HTD 4265) e Gol (placas QPW4D39), resultando apenas em danos materiais.

O motorista do aplicativo Uber, João Lenon de Almeida Pereira, declarou a reportagem de "A Crítica" que "após deixar um passageiro no ponto de destino, trafegava pela rua Maracaju sentido centro, quando no cruzamento com a Rui Barbosa, veio a colidir com o Classic e o seu Gol, vindo a capotar e ficar com as rodas para cima".

Não houve vítimas e a assistência administrativa foi prestada pela Polícia Militar de Trânsito. O motorista do Gol, Élvio Guilherme Gavilan, não falou com a nossa reportagem.