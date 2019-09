Colisão entre VLTs deixa 37 feridos em Fortaleza (CE)

Um acidente entre composições do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) deixou 37 feridos no início da tarde deste sábado, 28, em um viaduto no Bairro de Fátima, em Fortaleza (CE).

Os metrôs, da linha Parangaba/Mucuripe, estavam em fase de testes e colidiram de frente, o que indica que, possivelmente, um dos veículos estava no trilho errado.

Por enquanto, a confirmação é de que 37 pessoas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar atendimento às vítimas.

De acordo com Tenente Romário Fernandes, porta voz do Corpo de Bombeiros, os dois maquinistas ficaram em situação mais grave, pois estavam presos às ferragens. "O primeiro saiu consciente e orientado. O segundo um pouco mais grave, com lesões nos membros inferiores e nas mãos, mas também consciente", esclareceu.

Os dois maquinistas e mais sete passageiros foram encaminhados ao Instituto Doutor José Frota (IJF). À reportagem, o hospital não soube precisar o número de feridos presentes na unidade, tampouco o estado de saúde das vítimas. Os passageiros com ferimentos mais leves foram levados a hospitais mais próximos do local do acidente - Frotinha da Parangaba e Frotinha de Messejana.

Imagens que circulam na internet mostram que a parte dianteira dos metrôs ficou bem amassada. Ainda não há confirmação oficial sobre as causas da colisão. Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) afirmou que está dando todo o suporte às vítimas do acidente e que as causas estão sob apuração.