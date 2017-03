Colisão entre ônibus deixa um morto e 12 feridos na zona oeste de São Paulo

Uma colisão entre um ônibus e um micro-ônibus causou a morte de um idoso e deixou pelo menos outras 12 pessoas feridas no final da noite desta quarta-feira, 22, na Lapa, bairro da zona oeste de São Paulo. Conforme o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estão em estado regular e dez sofreram ferimentos leves. Ao menos três veículos de passeio também foram atingidos.

O acidente ocorreu no cruzamento entre as ruas Faustolo e Aurélia, que ainda permanecia totalmente isolado para perícia por volta das 7h desta quinta-feira, 23. Não havia neste horário previsão de liberação do trânsito no local.

O idoso, que não teve o nome divulgado pelos bombeiros, foi atropelado após um dos veículos subir sobre a calçada e invadir uma casa, que sofreu sérios danos. A região chegou a ficar sem energia elétrica, segundo moradores. Viaturas do Corpo de Bombeiros da Lapa, Pirituba e Casa Verde foram acionadas para atender a ocorrência.

