Colisão entre dois caminhões mata quatro pessoas no Rio

Uma colisão frontal entre dois caminhões deixou quatro mortos na manhã de hoje na rodovia BR-465, a antiga estrada Rio-São Paulo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu às 10h45, na altura do km 14, em Seropédica.



A rodovia foi totalmente interditada, de acordo com a PRF. Um dos caminhões transportava óleo diesel, por isso o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) já foi avisado.



A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Seropédica (48ª DP). Peritos já se deslocaram para o local, segundo a PRF. Os nomes dos mortos ainda não foram divulgados.