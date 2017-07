Colisão entre carros seguida de incêndio interdita via na zona sul

Uma colisão entre dois carros provocou um incêndio na madrugada desta segunda-feira, 24, por volta das 6 horas da manhã, segundo o Corpo de Bombeiros. Para conter o fogo na Estrada de Itapecerica, na altura do número 1000, a faixa da direita sentido bairro foi bloqueada. A interdição começa a 100 metros da Avenida Giovana Gronchi, na zona sul de São Paulo.

A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que ainda não há registro de congestionamento no local. A polícia investiga o as causas do incêndio.

