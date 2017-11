Colisão entre caminhão, ônibus e van deixa quatro mortos no interior de MG

Acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma van na BR-040 causou quatro mortes em Carandaí, na região central de Minas Gerais, na tarde de terça-feira, 28. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que todas as vítimas estavam em um veículo da Prefeitura de Tocantins (MG), que colidiu com uma carreta que não teria conseguido completar uma curva e invadido a pista contrária.

Após o choque, o veículo ainda teria sido jogado contra um ônibus. As investigações para identificar as causas do acidente estão em andamento, mas sabe-se que chovia muito no momento da colisão.

O motorista da carreta não se feriu e apenas um passageiro do ônibus teve ferimentos leves. Em nota, a Prefeitura de Tocantins afirmou que prestará a assistência jurídica e social aos familiares das vítimas. O prefeito decretou luto oficial de três dias.