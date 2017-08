Colisão deixa três feridos na Marginal do Tietê

A colisão entre um micro-ônibus, um carro e uma moto bloqueou a pista central da Marginal do Tietê na manhã desta terça-feira, 22. O acidente aconteceu na altura da Ponte do Limão, na zona norte de São Paulo, no sentido da rodovia Castelo Branco.

Por volta das 5h30, um carro capotou após bater no coletivo. Em seguida, o motociclista não conseguiu frear e também se chocou com os outros veículos. O acidente deixou pelo menos três vítimas, que foram socorridas. Com a interrupção da pista após a colisão e o socorro às vítimas, foi formado um grande congestionamento. A via foi liberada por volta das 6h30.

