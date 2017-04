Colisão de carro em poste provoca uma morte no Capão Redondo

Uma pessoa morreu e ao menos mais uma ficou ferida em acidente ocorrido por volta das 5h desta quinta-feira, 27, na Estrada de Itapecerica, no bairro Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Conforme o Corpo de Bombeiros, um carro colidiu em um poste e mais um veículo se envolveu no acidente. Testemunhas relataram à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) que, no total, sete pessoas que estavam nos dois carros sofreram ferimentos.

Cinco viaturas foram encaminhadas ao local, que foi isolado para perícia. Os veículos permaneciam, por volta das 7h30, na altura do número 8.629 da Estrada de Itapecerica, próximo à Rua da Moenda. As vítimas que estavam nos dois carros ainda não foram identificadas pelas autoridades. Informações preliminares revelam que os ocupantes dos dois carros eram amigos. A ocorrência será registrada no 47º Distrito Policial (DP) da Capital.

Veja Também

Comentários