Colisão de carreta com ônibus do sub-15 do Bahia deixa 2 mortos

Um acidente envolvendo uma carreta e o ônibus que levava o time sub-15 do Esporte Clube Bahia deixou dois mortos e feridos na manhã de hoje (4).

A colisão ocorreu na BR 251, na altura do quilômetro 236, perto de Cachoeira do Pajeu, em Minas Gerais.

Os mortos são os motoristas do ônibus e da carreta. No ônibus, estavam 16 atletas e seis integrantes da comissão técnica do time sub-15 tricolor.

De acordo com o clube, os 22 passageiros passam bem, mas o motorista Carlos Oliveira Pacheco não resistiu à colisão frontal com uma carreta na região de Salinas, em Minas Gerais, e morreu no local.

“O Esporte Clube Bahia vem a público lamentar um acidente ocorrido nesta manhã envolvendo o ônibus que transportava o time sub-15 tricolor para a Copa Nike, em São Paulo”, disse o clube por meio de uma rede social.

O Bahia disse que dos 22 passageiros, nove foram encaminhados para atendimento médico. Todos já receberam alta, menos o treinador de goleiros Duda Varjão. O clube disse que o treinador passa bem e que o estado de saúde dele não preocupa.

O clube disse ainda que o restante da delegação está a caminho de Montes Claros (MG), de onde seguirá para Salvador (BA), de avião.