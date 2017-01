Colheita da soja já começou em nove municípios de MS

Agricultores de nove municípios de Mato Grosso do Sul já iniciaram, ainda que de forma tímida e em pequenas áreas, a colheita da safra 2016/2017 de soja. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (20), pela Associação dos Produtores da oleaginosa no estado (Aprosoja/MS), com base em dados do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga).

Oficialmente, a colheita será aberta no estado e no país na próxima quinta-feira (26), em uma solenidade que será promovida na fazenda Jotabasso, em Ponta Porã. O evento deve contar, inclusive, com a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi.

A colheita, ainda que pequena, já ocorre, de acordo com a Aprosoja/MS, nos municípios de Costa Rica, Douradina, Dourados, Itaporã, Itaquiraí, Maracaju, Mundo Novo, Sete Quedas e Tacuru. A entidade projeta, entretanto, que grande parte da safra comece a ser colhida a partir do fim da próxima semana.

Dos cerca de 2,52 milhões de hectares que foram semeados nesta temporada com soja em Mato Grosso do Sul, cerca de 15% já estão em ponto de colheita, conforme a entidade. Os outros 85% encontram-se entre os estágios vegetativo e reprodutivo.

A Aprosoja/MS reiterou a projeção feita ainda no início do plantio é de que com um incremento de 2,4% na área cultivada e manutenção da produtividade em 51,5 sacas por hectare, o estado deva ampliar também em 2,4% sua produção nesta temporada, passando de 7,601 milhões de toneladas para 7,787 milhões de toneladas. Se confirmada, será um novo recorde para Mato Grosso do Sul.

