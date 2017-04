Coletores femininos evitam produção de cerca de 182 quilos de lixo

Um levantamento realizado pela Fleurity, marca de coletores menstruais, mostra que uma única mulher produz aproximadamente 182 quilos de lixo usando absorventes por toda a sua vida. Essa conta foi feita levando em consideração que uma mulher tenha um ciclo menstrual de 4 dias.

Segundo o IBGE, o Brasil já conta com mais de 103 milhões de mulheres. Fazendo um cálculo básico, em um ano, é produzido cerca de 310 toneladas de lixo no país - só com absorventes comuns. Confira outras vantagens do coletor menstrual:

Os cálculos feitos pela Fleurity mostram que, uma mulher com um ciclo menstrual de 4 dias, gasta em média 24 pacotes de absorventes em um ano. Em 40 anos (média da vida fértil da mulher) são usados 960 pacotes de absorventes comuns, equivalentes a quase 8 mil absorventes. Pensando que cada pacote gera, em média, 200 gramas de lixo, são cerca de 182 quilos de absorventes por mulher.

A questão econômica também entra em jogo. A Fleurity realizou uma pesquisa comprovando a economia com o uso dos coletores. A marca considerou que o ciclo menstrual de uma mulher dura em média de 3 a 5 dias. E concluiu que existem absorventes de R$ 3 a R$ 10 nas farmácias brasileiras.

Se um absorvente custa R$ 5,97 e uma mulher menstrua por 4 dias, ela usaria um pacote de absorventes com 8 unidades a cada dois dias e estaria gastando todo mês R$ 11,94, e em um ano R$ 143,28. Em dez anos, R$ 1.432,80.

