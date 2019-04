'Coletivo de Amor a Brumadinho' reúne artistas em SP para arrecadar doações

O Espaço Cultural da ESPM, em São Paulo, recebe nesta terça-feira, 2, a primeira edição do "Coletivo de Amor a Brumadinho", evento que reunirá artistas e atividades em prol da comunidade atingida pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, da Vale, no município de Brumadinho, em Minas Gerais.

As doações para o evento podem ser feitas a partir de R$ 100. Toda renda será destinada à Associação Amigos de Brumadinho e revertida para o atendimento e capacitação das pessoas afetadas pela tragédia.

No palco, shows da cantora e sanfoneira Adriana Sanchez, André Abujamra, Duas Casas, Duofel, Felipe Câmara, Fernando Anitelli (Teatro Mágico), Tetê Espíndola, Zé Geraldo e Zeca Baleiro.

As apresentações também serão transmitidas ao vivo pelo Facebook. Para conferir online, será necessário fazer uma doação que dará direito a um login para acesso.

O evento contará ainda com espaços para que o público possa escrever cartas que chegarão às mãos dos bombeiros e da comunidade, além de outras atividades - que terão acessibilidade em Libras e áudio descrição.

A ação é uma iniciativa de Adriana Sanchez que convidou amigos e artistas para se reunirem em prol da causa. "A proposta é de, realmente, formar um grande coletivo. Todos os envolvidos estão se doando 100% - artistas, produtores, apoiadores, técnicos, e, inclusive, a ESPM que está abrindo as portas para nos receber. Temos certeza de que a semente foi plantada e que a empatia prevalece. Através da Associação Amigos de Brumadinho, a verba chegará ao destino com plenitude. A força do bem está reunida e queremos convidar a todos que quiserem e puderem para se juntarem a nós. Você pode ajudar de qualquer lugar, cidade ou país que estiver", explicou.

Serviço:

Coletivo de Amor a Brumadinho

Data: 2 de abril

Horário: 21h

Local: Espaço Cultural ESPM

Endereço: Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila Mariana - São Paulo

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 100