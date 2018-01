Coletiva de imprensa: três anos de atividade da Casa da Mulher Brasileira

Em novembro de 2017, a Prefeitura Municipal recebeu, do Patrimônio Público da União, a transferência do imóvel da Casa da Mulher Brasileira, e passou a deter a posse e guarda oficial do referido bem - Foto: Midiamax

A Prefeitura de Campo Grande realiza nesta quinta-feira (1º) uma coletiva de imprensa para falar sobre os três anos de atividade da Casa da Mulher Brasileira. O evento acontece às 9 horas da manhã, no prédio da Casa da Mulher Brasileira, com a presença do prefeito Marquinhos Trad.

Campo Grande foi a primeira capital do país a receber a implantação da Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em 3 de fevereiro de 2015, por meio do convênio Fortalecimento e ampliação do “Programa Mulher: Viver sem Violência” – implementação da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande , Mato Grosso do Sul, Convênio 117/2014.

A Casa da Mulher Brasileira consiste em um equipamento público que integra, no mesmo espaço físico, os principais serviços especializados de atendimento às mulheres, visando um atendimento integral à mulher vítima de violência, contribuindo para o seu empoderamento e para o rompimento do ciclo de violência.

No local são oferecidos, no mesmo espaço físico, os seguintes serviços: Recepção, Acolhimento e Triagem, Apoio Psicossocial, Delegacia Especializada, Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, Promotoria Especializada, Defensoria Pública, Serviço de Promoção da Autonomia Econômica, Brinquedoteca, Alojamento, Central de Transportes e a Guarda Municipal com a Patrulha Maria da Penha.

A Secretaria da Mulher é responsável pela gestão da Casa da Mulher Brasileira, no que diz respeito à estrutura necessária para execução dos serviços e pelos setores de recepção, atendimento psicossocial, brinquedoteca, alojamento e central de transporte.

Em novembro de 2017, a Prefeitura Municipal recebeu, do Patrimônio Público da União, a transferência do imóvel da Casa da Mulher Brasileira, e passou a deter a posse e guarda oficial do referido bem.

A Casa da mulher Brasileira de Campo Grande, além de ser a primeira implantada no país, também é a única que oferece atendimento ininterrupto de 24 horas durante todos os dias o que demanda uma quantidade maior de servidores e o serviço se realiza no formato de escala de serviço de 12 x 36 horas, em todos os setores vinculados a Subsecretaria de Políticas para Mulher/SEMU.