Coletes amarelos protestam pelo 20º final de semana seguido na França

Manifestantes vestidos com coletes amarelos na França se reuniram neste sábado para apoiar um ativista ferido em um confronto com a polícia e mostrar que eles permanecem mobilizados contra as políticas econômicas do governo. Este é o 20º final de semana que o grupo realiza manifestações contra o governo.

Neste sábado, os manifestantes protestam em Paris, Bordeaux, entre outras cidades para continuar pressionando o presidente francês, Emmanuel Macron, para fazer mais para ajudar as classes trabalhadoras, redesenhar política francesa ou renunciar completamente.

Eles também estão demonstrando solidariedade para o ativista Genevieve Legay, de 73 anos, que sofreu um ferimento na cabeça na cidade de Nice no final de semana passado. O promotor de Nice disse que um policial a empurrou para baixo. Fonte: Associated Press