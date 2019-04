Colégio Militar realiza semana de inclusão

No período de 1º a 5 de abril, o Colégio Militar de Campo Grande (CMCG) participou da III Semana de Inclusão do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB).

As atividades realizadas tiveram o objetivo de despertar a reflexão sobre temas relacionados à Educação Inclusiva, capacitando o corpo permanente e sensibilizando o corpo discente, no tocante à inclusão de alunos público-alvo da Educação Especial.

Instituições civis, como o Instituto sul-mato-grossense para cegos Florivaldo Vargas-ISMAC, a Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles, a Associação Juliano Varela, a equipe Pantanal sobre rodas da Fundesporte, reconhecida pelo trabalho inclusivo em Campo Grande, foram convidados para interagir com os alunos e profissionais nas áreas de música e educação física adaptada.

Além das atividades citadas, o Colégio Militar de Campo Grande também realizou leitura de textos, nas formaturas matinais, intervenções pedagógicas em sala de aula e aulas de Educação Física adaptada. Foi uma semana voltada intensamente para a inclusão, de modo que os mestres, os alunos e a sociedade puderam ensinar e aprender mais sobre o tema.