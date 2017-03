Colaboradores da Sicredi Campo Grande aderem à campanha Anti Mosquito

Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade, por isso a questão social é valorizada e ressaltada entre todos da cooperativa / Divulgação

Os colaboradores da Sicredi Campo Grande aderiram à campanha Anti Mosquito da Prefeitura de Campo Grande. Cerca de 180 pessoas de sete agências de Campo Grande irão usar coletes durante um mês para divulgar a campanha.

De acordo com os dados epidemiológicos divulgados (SESAU), neste primeiro mês do ano de 2017 já foram registrados 21 casos de dengue e Campo Grande.

Em 2016, durante todo o ano, foram 28.459 casos, em 2015, 14.450 casos.



“O Sicredi preza pelo bem-estar da comunidade e por isso se envolve com campanhas sociais. É necessário o empenho de todos para combater o mosquito que transmite diversas doenças. Nós, da Sicredi Campo Grande vamos auxiliar na divulgação e apoiar as ações da campanha”, declarou o presidente da cooperativa, Antônio Kurose.



Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade, por isso a questão social é valorizada e ressaltada entre todos da cooperativa.

A campanha foi apresentada pelo prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad durante a AGO- Assembleia Geral Ordinária da Sicredi Campo Grande.

