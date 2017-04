Colaboradores da Águas Guariroba fazem campanha de doação de sangue

A Águas Guariroba realizou hoje (6) uma ação doação de sangue através de seus colaboradores no Hemocentro da Santa Casa de Campo Grande. O local é o segundo maior posto de coleta da Capital, com a média de 850 a 900 doações por mês e 1.300 transfusões também realizadas mensalmente.

Para Marlon Quevedo, analista de Recursos Humanos da Águas, a ação prestada pela concessionária tem dado resultados favoráveis, já são cerca de 130 doadores registrados, dispostos a doar durante o ano. “A gente tem o intuito de, além de fazer o trabalho social, promover o engajamento desses colaboradores para programas desse segmento. Não somente capta-los, mas despertar neles o interesse para o trabalho e responsabilidade social. Temos grupos muito comprometidos que periodicamente fazem doações“ explica.

Hoje foi a primeira vez que Leandro Martins Carreira, da área de Departamento Pessoal, foi participar da ação voluntária. “Achei legal, foi tranquilo. Eu sempre tive vontade de vir, mas nunca dava tempo. A empresa incentivar essa ação facilita muito. Vou continuar doando” conta.

Tatiane Oliveira, do Departamento Jurídico, já doou três vezes e acha importante ser voluntária. “Me motivo pela solidariedade e preocupação com o próximo. É importante para ajudar a salvar vidas” ressalta.

Devido ao período de oscilação em algumas épocas do ano, os estoques de sangue ficam em baixa. Para reposição, a Santa Casa trabalha com três processos de captação de doadores: conversas com as famílias dos pacientes para saber se alguém quer colaborar com o banco de sangue, chamadas na TV e rádio, para sensibilizar a população e ligações para antigos doadores, separados por tipagem sanguínea.

Luciane Vieira Miranda, enfermeira responsável pelo banco de sangue, explica a importância de ser um doador de sangue. “A doação salva vidas. Não existe um produto que substitua o sangue. De uma bolsa você faz três hemocomponentes: plasma, plaqueta e concentrado de hemácias. É um ato nobre, um ato altruísta, as pessoas vêm espontaneamente com o objetivo de salvar vidas” explica.

Mulheres podem fazer três doações por ano com o intervalo de 90 dias. Homens podem doar quatro vezes por ano com intervalo de 60 dias, de acordo com o período estabelecido pelo Ministério da Saúde.

