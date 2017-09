Colaboração premiada é tema de palestra na Terça Jurídica

Acontece no dia 20 de setembro, na sala da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) a palestra “Colaboração Premiada – Questões Controvertidas”.

Proferida pelo Promotor de Justiça de Entrância Especial, Luciano Anechini Lara Leite, o colóquio terá início às 19 horas.

Formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo(PUC/SP), Luciano é ex-integrante do Grupo de Atuação e Repressão ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (GAECO/MS), pós-graduado em Ciências Criminais, Mestre em Garantismo e Processo Judicial pela Universidade de Girona na Espanha, e professor do curso de pós-graduação da Escola de Direito do Ministério Público (EDAMP).

A participação é gratuita.

