Colabora Educação reúne mais de 1.200 secretários de educação de todo o Brasil

O Movimento Colabora Educação vai mapear iniciativas baseadas no Regime de Colaboração durante o 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que acontece entre os dias 8 e 11 de agosto em Fortaleza. O evento reúne mais de 1.200 secretários de educação de todo o Brasil. A ação do Colabora Educação também pretende identificar as principais dificuldades dos municípios em relação à educação e mapear ações colaborativas que visam auxiliar os municípios a resolverem seus desafios.

Os questionários estarão disponíveis nos estandes do Instituto Natura e da Fundação Lemann e poderão ser preenchidos por meio de tablets. Eles também estarão acessíveis na Plataforma Conviva, um ambiente virtual gratuito que tem o propósito de apoiar o dirigente e a equipe técnica das secretarias municipais de educação, entre 14 e 25 de agosto.

“Através da consulta a gestores públicos de todo o país, o Colabora pretende levantar uma ampla base de dados que retrate não apenas os diferentes arranjos colaborativos distribuídos pelo país, mas que também aponte os maiores desafios e oportunidades na implementação de ações em regime de colaboração”, conta o Especialista em Educação do BID, João Marcelo Borges. “O mapeamento vai nos ajudar a entender melhor o que já está sendo feito, para podermos apoiar e difundir boas experiências”, completa.

O Colabora Educação nasceu em 2016 e tem como objetivo apoiar e fomentar a cooperação e colaboração entre municípios, estados, o Distrito Federal e a União na gestão das políticas públicas de educação, com foco na melhoria da educação. O Movimento é uma Mesa Temática criada no âmbito do Grupo Consultivo da Sociedade Civil do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e tem entre seus membros fundadores a Fundação Itaú Social, a Fundação Lemann, o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Natura, o Instituto Positivo, o Instituto Unibanco e o Movimento Todos pela Educação.

