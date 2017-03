COINTA empossa diretoria e debate ações conjuntas em Saúde, Educação e Meio Ambiente

Prefeitos dos municípios da região Norte do Estado se reuniram em Rio Verde de Mato Grosso, nesta sexta-feira (3), para empossar a nova diretoria do COINTA (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari). O evento aconteceu no auditório da Prefeitura com presenças ainda de vereadores, secretários municipais e gestores das áreas de Saúde, Educação e Meio Ambiente. O governo do Estado enviou representantes das três áreas; pela Semade (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento) estava presente o diretor de Licenciamento do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), Ricardo Ébole, representando o secretário Jaime Verruck.

Assumiu a presidência do Consórcio o prefeito de Rio Verde, Mário Kruger, tendo o prefeito de Camapuã, Delano Huber, como vice. O COINTA foi criado no ano de 1997 com o objetivo de ser uma ferramenta gerencial para mudanças planejadas e organizadas em intervenções a favor da gestão de recursos hídricos, meio ambiente, desenvolvimento social, econômico e institucional. A intenção dessa diretoria é estender as ações para outras áreas da administração, facilitando a solução de problemas e aumentando a capacidade dos municípios.

Durante toda a tarde, gestores municipais e técnicos do Estado se reuniram em salas separadas por área (Educação, Saúde e Meio Ambiente) para analisarem o andamento das ações definidas em encontros anteriores e discutirem novas metas. O fiscal ambiental João Mendes e a analista ambiental Alyne Lessa, do Imasul, integraram o grupo que debateu Meio Ambiente. Cada grupo fez um diagnóstico da área, elencando as dificuldades em comum e citando as soluções cabíveis. Na Educação, por exemplo, o gargalo é o transporte de estudantes; na Saúde os procedimentos de média e alta complexidade, e no Meio Ambiente, o desafio das atuais gestões é equacionar a coleta e destinação adequadas de resíduos.

Os representantes do governo ouviram cada relatório e se posicionaram no sentido de serem parceiros dos municípios. Ricardo Ébole disse que a meta do Imasul é “conservar a natureza sem degradar a economia” e reconheceu que em muitos casos, o problema é de tamanha dimensão que inviabiliza sua resolução por parte unicamente do cidadão. Ele citou como exemplo as matas ciliares, cuja ausência é apontada como causa do crescente assoreamento do rio Taquari. “Esse é um problema que se instalou há décadas e não adianta exigir que o pequeno proprietário, hoje, recupere a mata ciliar de sua propriedade porque ele não tem condições, não tem recursos. Precisamos buscar meios de financiar isso”, citou.

O diretor do Imasul pediu aos prefeitos que indiquem um técnico para representar o COINTA no grupo de trabalho que será criado para formular um programa de recuperação das matas ciliares do rio Taquari. O gesto de estender a mão para apoiar e conscientizar o proprietário rural no trabalho de preservação do meio ambiente foi muito elogiado pelas autoridades presentes. “Gostei muito disso, precisamos do Imasul como nosso aliado”, disse o vice-prefeito de Costa Rica, Roberto Rodrigues.

No fim do dia, em ato solene, foi empossada a nova diretoria do COINTA com a presença, também, do senador da República Pedro Chaves e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Júnior Mochi. Além de Mário Kruger, de Rio Verde, participaram do evento os prefeitos Dalmy Crisóstomo (Alcinópolis), Aluizio São José (Coxim), Rogério Rosalin (Figueirão), Álvaro Urt (Bandeirantes), Buda do Lair (Rio Negro), Jeferson Luiz Tomazoni (São Gabriel do Oeste), Delano Huber (Camapuã) e Enelto Ramos da Silva (Sonora).

