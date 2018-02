COI adia decisão sobre bandeira russa no encerramento dos Jogos de Inverno

O comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) avaliou neste sábado (24) o relatório do grupo de implementação dos Atletas Olímpicos da Rússia e adiou para amanhã a decisão sobre qual bandeira a delegação do país levará na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang.

Os membros do comitê executivo discutiram o relatório apresentado pela presidente desse grupo, a holandesa Nicole Hoevertsz, e concordaram em voltar a se reunir amanhã para tomar uma decisão antes da sessão do COI.

Os russos que participaram dos Jogos de Inverno, convidados pelo COI, competem como neutros sob a denominação de Atletas Olímpicos da Rússia, depois que o comitê olímpico do país foi excluído de PyeongChang devido ao escândalo de "doping de Estado" durante os Jogos de Sochi 2014.

O chefe da delegação russa, Stanislav Pozdnyakov, e a patinadora Evgenia Medvedeva, medalha de prata na patinação artística, fizeram um pedido aos membros do COI para que permitam que sua delegação desfile com a bandeira da Rússia na cerimônia de encerramento dos Jogos neste domingo.