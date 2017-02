Codecon realiza primeira reunião do ano com expectativa de fomentar economia local

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecon) se reuniu na manhã desta sexta-feira (24) para analisar 17 (dezessete) cartas consultas que somam investimentos de R$ 76 milhões. O encontro, o primeiro após quase um ano parado, aconteceu na sede do Planurb (Instituto Municipal de Planejamento Urbano) e reuniu representantes de 13 entidades que compõem o conselho.

Na busca dos incentivos oferecidos pelo município por meio do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes), juntas, essas empresas somam a geração de 452 novos postos de trabalho em Campo Grande.

O ato de hoje serviu também para a posse de novos membros. O prefeito Marquinhos Trad destacou a importante missão desse grupo de pessoas, cuja decisão permite o desenvolvimento econômico e social da Capital.

“A decisão de cada um de vocês aqui nesta sala influencia um milhão de pessoas. São vocês quem avaliam a viabilidade das concessões de benefícios para a instalação dessas empresas e, com isso, estão permitindo que novas famílias tenham emprego e renda, além de fomentar a economia local, já que a cidade recebe investimento. Desejo muito sucesso para este conselho, e que Deus possa orientá-los para dar as respostas que a sociedade espera”, disse Marquinhos aos conselheiros.

Cabe a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) o recolhimento dos documentos necessários aos interessados na instalação dos empreendimentos. A votação acontece em uma sessão ordinária previamente agendada. No caso dos projetos apresentados hoje, a votação está marcada para o dia 13 de março, às 14 horas. Quando aprovados pelo Codecon, esses processos seguem para a Câmara Municipal que, aprova, ou não, a concessão dos incentivos por parte do Executivo.

Entre as funções do Codecon está a votação de pedidos de concessão de terras para indústrias conforme as regras da lei municipal 29/1999, do Prodes, que organiza a doação de áreas dos polos industriais urbanos.

O presidente do Codecon, secretário Luiz Fernando Buainain, informou que ao assumir a Sedesc encontrou 36 projetos dos anos de 2015 e 2016 já aprovados, mas que estavam parados. “Isso significa 3.409 novos empregos que deixaram de existir, sem falar no valor estimado de R$ 227 milhões em investimentos que viriam para Campo Grande. Não podemos deixar tudo isso represado”, disse o titular da pasta.

De acordo com o secretário, os dois pólos industriais, oeste e norte, somam 186 áreas. “No pólo oeste, por exemplo, dos 143 lotes, 112 já passaram pelo processo de doação, porém, 58 dessas áreas não receberam qualquer investimento. Estamos contatando cada empresário para saber do interesse em retomarem seus projetos. Caso não haja sequência, a prefeitura pretende encontrar meios legais para retomar esses lotes e assim abrir novas oportunidades”, explica Buainain.

O secretário disse ainda que a prioridade do governo municipal é fomentar e dar incentivos para as empresas já instaladas na cidade. “Temos muito interesse em atrair novas indústrias. Porém, o prefeito nos orientou e determinou que o nosso olhar neste primeiro momento esteja voltado para as empresas já instaladas, na busca de fomentar esses negócios e garantir a permanência das mesmas, o que é muito importante para a economia local. Paralelamente, faremos um estudo da cadeia produtiva para identificar as lacunas e, com isso, atrair novas indústrias, de acordo com as necessidades identificadas a partir deste levantamento”, explica Luiz Fernando.

Confira a lista dos representantes do Codecon:

Órgãos governamentais

Sedesc

Titular: Luiz Fernando Buainain

Suplente: Fernando Pontalti Amorim

Procuradoria-Geral do Município (PGM)

Titular: Alexandre Avalo Santana

Suplente: Henrique Anselmo Brandão Ramos

Segov

Titular: Antonio Cézar Lacerda Alves

Suplente: Thiago Lescano Guerra

Funsat

Titular: Cleiton Freitas Franco

Suplente: Gilberto Porto Figueiredo

Semadur

Titular: Elias Makaron Neto

Suplente: Miguel de Oliveira Rocha

Sefin

Titular: Pedro Pedrossian Neto

Suplente: Alberto Kalache

Titular: Rodrigo Silva Lacerda Cesar

Suplente: Jorge Takeshi Otubo

Não governamentais

Fiems

Titular: Julião Flaves Gaúna

Suplente: Altair da Graça Cruz

ACICG

Titular: Renato Paniago da Silva

Suplente: Amadeu Cláudio Ziliotto

Sebrae

Titular: Claudio George Mendonça

Suplente: Márcia Gonzaga Rocha

Sintramm

Titular: José Lucas da Silva

Suplente: Cleosvaldo Pereira Júnior

Sindicato dos trabalhadores da indústria da alimentação

Titular: Rinaldo de Souza Salomão

Suplente: Bruna Lopes Faquim

Sindicato dos Empregados do Comércio

Titular: Idelmar da Mota Lima

Suplente: Nelson Benitez

Sindicato Rural

Titular: Ruy Fachini Filho

Suplente: Alessandro Oliva Coelho

