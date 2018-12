Codecon aprova projetos que devem criar mais de 900 empregos

codecon2

Foram realizadas as duas últimas reuniões do Codecon – Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico em 2018. Nessas reuniões foram aprovados cinco projetos, com previsão de investimento financeiro na casa de R$ 52,9 milhões e criação de 85 novos empregos.

Com essas duas reuniões a Prefeitura Municipal, através da Sedesc – Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia fecha o seguinte balanço do Codecon neste ano: 12 reuniões realizadas, com aprovação de 40 projetos que podem trazer R$ 156, 889 milhões em investimentos, criando 897 novos empregos. O calendário de reuniões do Conselho será reaberto com duas reuniões ordinárias em fevereiro de 2019.

Também em 2018 a Câmara Municipal aprovou 16 projetos, sendo que nove deles já foram sancionados pelo prefeito Marquinhos Trad, injetando R$ 120 milhões na economia local e criando 504 empregos novos em Campo Grande. Em duas reuniões ordinárias realizadas esta semana, o Legislativo aprovou sete projetos que ainda serão sancionados pelo Executivo.

Capital do Mercosul

Na parte final da reunião de hoje do Codecon o secretário Abrahão Malulei Neto fez um relato das ações da Sedesc em 2018, ressaltando a importância do Codecon e da participação dos conselheiros nesse órgão que é significativo para o desenvolvimento econômico e social do Município de Campo Grande.

“O Município reconhece a participação dos conselheiros nesse trabalho de análise dos projetos que tramitam na Prefeitura através da Lei do Prodes. Trata-se de uma tarefa de grande responsabilidade que resulta em estudos detalhados dos projetos econômicos que trazem benefícios em investimentos e criação de novos postos de trabalho”, afirmou o secretário.

Malulei Neto também relatou aos conselheiros um estudo a respeito da perfeita localização de Campo Grande, equidistante de capitais importantes do país e a cerca de 2,5 mil quilômetros do porto de Iquiqui, no Chile, futuro local de embarque de produtos brasileiros rumo a países asiáticos através do Pacífico.

“Com essa localização privilegiada, Campo Grande torna-se candidata imbatível para se transformar na capital do Mercosul em futuro próximo, tão logo tenhamos concretizado o sonho da ligação através da Rota Bioceânica”, concluiu o secretário.