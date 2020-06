Codecon aprova projetos prevendo criação de 62 novos empregos

O Codecon – Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande – realizou na manhã dessa terça-feira (30), a reunião ordinária de número 173, a quinta reunião de 2020. Três novos projetos concedendo incentivos foram aprovados, com promessas de investimentos da ordem de R$ 10,1 milhões, criando 62 novos empregos diretos.

A reunião, com presença de 8 conselheiros, foi presidida pelo secretário da Sedesc, seguindo todas as normas de distanciamento preconizadas para o controle da Covid-19 no município.

As três empresas que tiveram seus pedidos aprovados na reunião de hoje no Codecon, onde receberão os benefícios solicitados como redução de impostos, irão gerar empregos nas redes de implantação de comércio de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios, derivados de carne, entre outros; metalurgia, automação, refrigeração, elétrica, engenharia, transporte e energia solar; e indústria de alimentos destinada à fabricação e distribuição de temperos, frutas secas, farináceos e grãos.

Os conselheiros aprovaram também nessa reunião, revogação de benefícios concedidos a mais duas empresas por não terem apresentado documentos para dar continuidade ao processo, após reiteradas notificações.