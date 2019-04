Conselho de Desenvolvimento Econômico aprova projetos para geração de 60 novos empregos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) autorizou a instalação de duas empresas em Campo Grande. Juntas, elas totalizam R$ 13,2 milhões em investimentos, gerando 60 novos empregos na Capital.

A terceira reunião do ano contou com a presença de 12 dos 13 conselheiros regularmente credenciados. Antes do início de apresentação e debates dos projetos que ingressam na Prefeitura através da Lei do Prodes (Programa de Desenvolvimento Econômico e Social) foram realizadas as posses do secretário da Sedesc, Herbert Assunção, e da secretária adjunta, Mara Bethânia Gurgel, como titular e suplente representantes da Sedesc no Codecon. Herbert Assunção é também o presidente do órgão colegiado.

Quatro projetos novos foram colocados em pauta, 1 projeto teve revisão dos dados da carta consulta e 2 foram apresentados para alteração das condições de incentivos já aprovados pelo Codecon. Agora, os projetos serão encaminhados para análise na Câmara de Vereadores.

Empresas aprovadas:

Melv Transportes e Representações Comerciais (implantação de câmara frigorífica para prestação de serviços de armazenamento e logística para produtos refrigerados e congelados). Como benefício a empresa receberá área de 15 mil m2 no Pólo Empresarial Oeste, além de benefícios fiscais.