Codecon aprova projetos gerando 114 novos empregos e R$ 28 milhões em investimentos

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) realizou na manhã desta terça-feira (12/11) reunião quando foram apreciados e aprovados quatro novos projetos concedendo incentivos a empresas que pretendem ampliar atividades de negócios na Capital. Participaram 11 conselheiros e a reunião foi aberta pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Herbert Assunção e conduzida na sequência pela secretária-adjunta, Mara Bethânia Gurgel.

Os quatro projetos aprovados garantem investimentos futuros na ordem de R$ 28 milhões e criação de 114 novos empregos diretos, conforme carta consulta apresentada na abertura dos processos. Na mesma reunião também foram revogados benefícios concedidos a duas empresas que não atenderam solicitação da Sedesc, não apresentando documentação necessária ao andamento dos processos.

Projetos aprovados

As empresas que tiveram seus pedidos aprovados nesta terça-feira no Codecon com os benefícios do Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes) são as seguintes;