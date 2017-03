Codecom aprova investimento de R$ 24,8 milhões e geração de 212 empregos

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Codecom) aprovou na 125ª reunião extraordinária a instalação de cinco empresas, o que representa investimento de R$ 24,8 milhões e geração 212 empregos diretos para Campo Grande.

Na pauta do dia, oito empresas estavam inscritas. Cinco foram aprovadas pelos conselheiros. Das outras três, uma pediu para rever o projeto, outra teve vistas solicitada por um dos conselheiros e a terceira teve a autorização negada.

Durante a sessão foram aprovadas a instalação das empresas: Clinica Cirúrgica de Olhos XV de Novembro, MS Extintores e Equipamentos Ltda, Cold Line Indústria e Comércio Equipamentos Frigoríficos Ltda, Cervejaria Navarro Ltda, e Engepar Engenharia e Participações Ltda.

Na próxima terça-feira (21) serão colocados em pauta a votação para autorização de projetos de 10 novas empresas. “Após esta reunião, mais 12 processos serão encaminhados aos conselhos do Codecom para serem analisados e aprovados”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Ciências e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buianain,

No ano de 2016 foram realizadas três reuniões do Codecom. Nesta gestão, apenas no primeiro trimestre serão realizadas quatro reuniões, o que demonstra a preocupação da Sedesc em acelerar o processo de instalação de empresas na Capital.

O Programa para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes) oferece alguns benefícios às empresas que buscam investir na Capital. Os principais benefícios são doação de áreas, isenção fiscal de até 10 anos no IPTU, isenção do ISSQN sobre a construção, isenção de taxas sobre a construção e convênio com a Funsat para qualificação e seleção da mão de obra.

Veja Também

Comentários