Coca-Cola de 600ml em embalagem de vidro chega ao Mato Grosso do Sul

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, lança para o mercado sul-mato-grossense a versão de 600ml do refrigerante em embalagem de vidro retornável. O lançamento reforça os investimentos no consumo sustentável.

A icônica garrafa de vidro da marca demonstra o compromisso da Coca-Cola FEMSA Brasil de seguir investindo na diversificação de seu portfólio, para atender os diferentes momentos e hábitos de consumo. Além disso, ressalta o comprometimento da empresa com o meio ambiente pois o produto é retornável, ou seja, uma vez utilizadas, as garrafas são recolhidas pelo estabelecimento e voltam para as unidades de engarrafamento da Coca-Cola FEMSA Brasil.

"A garrafa de vidro da Coca-Cola se transformou em um símbolo da marca e em uma preferência do consumidor", afirmou Luciane Chimenti Alves, Gerente de Categorias SSD da Coca-Cola FEMSA Brasil. "Com este lançamento no Mato Grosso do Sul oferecemos mais possibilidades de escolha aos clientes, com uma volumetria que atende tanto consumo individual, para quem procura uma super dose, quanto compartilhado àqueles que procuram o tamanho ideal para atender suas necessidades".

A garrafa de Coca-Cola de 600 ml em embalagem de vidro está disponível nos principais bares, padarias, restaurantes e outros pontos de venda do estado do Mato Grosso do Sul e tem preço sugerido de R$ 3,50.