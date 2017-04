CNPq mantém corte de recursos

Os eventos de Agropecuária e Neurociências não foram contemplados com verba do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e devem neste ano buscar financiamento coletivo e patrocínios. O CNPq alegou "notas inferiores", na avaliação comparativa.

Em 2016, as olimpíadas escolares de conhecimento já sofreram com um corte de verbas de até 50%. No ano passado, o CNPq investiu R$ 2,5 milhões em dez olimpíadas - no ano anterior foram R$ 4 milhões em 14 eventos. Para este ano, alguns organizadores já foram informados que terão os recursos cortados novamente quase pela metade. É o caso da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e da de História. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários