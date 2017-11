CNH Ágil amplia serviço de renovação via web

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) em sintonia com o Governo do Estado e dando continuidade ao processo de modernização do órgão, ampliou o serviço de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) via internet.

A partir de agora é possível iniciar o processo de renovação via web para CNH Definitiva e nas categorias B, C, D e E. Esta opção de renovação é específica para processos que não tem alteração de dados do condutor e que não exercem atividade remunerada.

A renovação online, possibilita ao usuário maior comodidade na abertura do processo, emissão de guia e agendamento médico. Segundo o diretor-presidente do Detran-MS, Roberto Hashioka, a CNH Ágil é um pacote de procedimentos que foram simplificados para melhor atender o usuário. “Ampliamos o serviço para todas as categorias. Essa modalidade via web proporcionou mais agilidade no processo, além da redução do tempo de atendimento associado à qualidade no serviço prestado”, ressalta.

Desde a implantação o projeto destacou-se com ganhos positivos, entre eles estão: a simplificação do processo de renovação e o prazo de entrega da CNH – em Campo Grande passou a ser de 24h e, no interior, de até cinco dias úteis.

“Acessei o site do Detran e cliquei no banner CNH Ágil, achei prático, muito bom. Pois como estudo o dia todo, fica difícil vir até à agência”, relata Fernanda Lima Araújo Fujii, moradora de Dourados e 1ª condutora do Estado que emitiu a CNH Definitiva pela internet.

O uso da tecnologia no processo da virtualização do órgão, visa propiciar celeridade, facilitar o acesso às informações pelo usuário, economia de custos e segurança na operacionalização dos processos internos e externos, acabando com o trâmite de papel e filas.

1ª Etapa – Solicitação da renovação da CNH

Informar dados;

Confirmar dados de cadastro;

Escolher unidade do Detran a ser atendido;

Gerar guia de pagamento;

Pagar a guia (o débito será baixado pelo banco em até 30 minutos após o pagamento).

2ª Etapa – Agendar exame médico

Escolher data e horário para realização do exame;

Imprimir agendamento e questionário médico;

Preencher questionário médico e assinar.

3ª Etapa – Capturar imagem e realizar exame médico

Comparecer à unidade DETRAN na data agendada com o questionário médico preenchido e assinado;

Para exames em Campo Grande, chegar 30 minutos antes para a captura da imagem.

4ª Etapa – Retirar a CNH

Comparecer à unidade do Detran selecionada;

Assinar protocolo e retirar CNH;

Texto e Fotos: Jaqueline Hahn Tente – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)