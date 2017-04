CMO comemora Semana do Exército com atividades a partir desta segunda

O Comando Militar do Oeste (CMO) realiza, de 17 a 19 de abril, a comemoração da Semana do Exército com uma série de atividades em Campo Grande (MS).

Entre os dias 17 e 19 de abril serão realizadas atividades cívicas em estabelecimentos de Ensino. No dia 17 terá uma celebração religiosa no CMO. À noite, às 19h, haverá apresentação da Banda de Música do Comando Militar do Oeste, no Shopping Campo Grande.

No dia 19 de abril (quarta-feira), às 8h15, autoridades militares e civis são esperadas para a formatura militar em homenagem ao Dia do Exército. Na ocasião, além da tradicional solenidade, será entregue o Diploma de Colaborador Emérito do Exército, destinado a personalidades ou instituições que tenham prestado relevante apoio às atividades e eventos realizados pelo Comando Militar do Oeste. Também será entregue a Medalha da Ordem do Mérito Militar.

A Semana do Exército será encerrada com a Exposição Militar na Praça Ari Coelho, no dia 19 de abril, das 9h às 18h, com materiais militares e estande para prestar informações relevantes para quem está na idade de prestar o serviço militar ou ainda tem interesse em ingressar na carreira militar.

