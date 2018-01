Clube de Leitura inicia ano com o livro “Na minha pele, Lázaro Ramos”

Clube da leitura foi criado em 2015 - Ilustração

O primeiro clube de leitura do Sesc Corumbá de 2018 já tem data marcada, será dia 30 de janeiro, terça-feira, a partir das 17 horas, e a obra em discussão é “Na minha pele, Lázaro Ramos”. A participação é gratuita, voltada a leitores com pelo menos 14 anos de idade.

Movido pelo desejo de viver num mundo em que a pluralidade cultural, racial, étnica e social seja vista como um valor positivo, e não uma ameaça, Lázaro Ramos divide com o leitor suas reflexões sobre temas como ações afirmativas, gênero, família, empoderamento, afetividade e discriminação.

O Clube de leitura Corumbá, Ladário e região foi criado em 2015 por uma grupo de leitoras que buscavam canais para debater as obras. Para participar, é só antes ler o livro – os escolhidos sempre integram o acervo do Sesc Corumbá. Quem participa pode participar da votação dos livros a serem discutidos nos outros meses.

Serviço – O Sesc Corumbá está localizado na Rua Treze de Junho, 1703, no Centro. Mais informações podem pelo telefone (67) 3232-3130.