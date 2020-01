Clube de benefícios reúne todos os descontos ofertados aos servidores estaduais

Campo Grande (MS) – Visando a valorização do funcionalismo público, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) e da Fundação de Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov), possui uma rede de empresas parceiras que oferecem descontos aos servidores públicos estaduais.

É possível obter descontos na compra de produtos em diversos segmentos do setor de comércio e serviços de Mato Grosso do Sul, entre elas: instituições de ensino, lojas, seguradoras e empresas na área de saúde, lazer e alimentação.

Para facilitar as buscas pelos descontos, as instituições conveniadas com os dois órgãos foram reunidas em um espaço único denominado “Clube de Benefícios”, disponível no Portal do Servidor. No local, são informados os benefícios oferecidos e o público para qual é destinado.

O secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, destaca que as parcerias estabelecidas pelo Governo visam contribuir para que o servidor usufrua de serviços de qualidade com preços mais acessíveis.

“As parcerias firmadas nas áreas de educação, treinamento, aquisição de produtos ou prestação de serviços são uma forma de oportunizar o desenvolvimento do servidor e de seus familiares, tanto para o lazer, quanto para qualificação e certamente serão experimentadas como positivas pelos beneficiados”, frisou.

Vale salientar que para ter direito ao desconto nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino parceiras da Escolagov, os interessados deverão anexar alguns documentos no site www.cursos.escolagov.ms.gov.br para comprovação.

Se o desconto for utilizado pelo próprio servidor, este deverá anexar documento de identificação (RG e CPF ou CNH); comprovante de endereço atualizado; holerite atualizado; boleto ou comprovante de matrícula quitado.

No caso de solicitação para dependentes, o servidor deverá anexar os documentos que comprovem a dependência, como: certidão de casamento (cônjuge) e certidão de nascimento ou RG (filhos).

Após a análise dos documentos, o servidor receberá uma ficha de encaminhamento via e-mail, que deverá ser entregue ao setor responsável da instituição de ensino para implantação do benefício.

Ana Letícia Gaúna – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)