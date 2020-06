Climatologia indica tempo claro e máxima na casa dos 33°C

O clima se mantém agradável, com as temperaturas registrando mínima de 16°C e máxima de 33°C, com tendência a ligeira elevação. - (Foto: Chico Ribeiro)

A climatologia indica que a quinta-feira (18.6) será de tempo claro em grande parte de Mato Grosso do Sul. Céu parcialmente nublado a claro com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde, especialmente nas regiões sudeste e leste do Estado.

Com a ausência de chuva o tempo fica bastante seco e os valores de umidade relativa do ar podem variar entre 90% e 30%, considerado estado de atenção pela Organização Mundial de Saúde (OMS). A orientação é ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, e redobrar a atenção com idosos e crianças.

O clima se mantém agradável, com as temperaturas registrando mínima de 16°C e máxima de 33°C, com tendência a ligeira elevação. Confira no mapa as condições estimadas para Campo Grande e algumas cidades do Estado.