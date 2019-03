Clima familiar atrai foliões para Bloco Madalena em São Paulo

O clima familiar do Bloco Madalena, que sai neste domingo, 3, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, faz com que ele seja o escolhido pelos foliões de primeira viagem. Entre os participantes do bloco, impressiona o número de pessoas que estão pulando o carnaval de rua pela primeira vez.

"Eu tinha medo, receio da bagunça, mas me disseram que esse era tranquilo. Assim, aprendo a brincar o carnaval sem susto", disse Natali Dantas, estudante. "É a minha primeira vez também. Assistia na TV e morria de vontade. Esse ano peguei coragem", completou a também estudante Magiele Reis, 20 anos.

O Bloco Madalena vai sair da Faria Lima, na frente do Bar Pirajá (esquina com a Pedroso de Moraes) e seguir até a rua do Sumidouro, perto do Largo da Batata.

A maior torcida no bloco é que a chuva de sábado não se repita. "Claro, a gente não vai parar de pular, mas a chuva tira um pouco do clima. Xô, Chuva", gritou o técnico de informática Renato Lopes, 29 anos.