Clientes podem doar agasalhos e cobertores no Comper para campanha ‘Aquece MS’

Clientes que fazem as compras nos supermercados da Rede Comper podem doar agasalhos e cobertores à campanha ‘Aquece MS’, realizada em parceria entre o Rotary Cidade Morena e a TV Morena. As doações seguem até o dia 29 de abril e devem ser feitas nos postos de coleta disponibilizados nas lojas.

De acordo com Eliezer Carvalho, voluntário do Rotary Cidade Morena, a campanha já existe há muito tempo, mas em parceria com a TV Morena está na sua quinta edição. No ano passado foram arrecadadas 60 mil peças, entre roupas e cobertores, e a meta para este ano é duplicar esse número.

No dia 29 de abril será realizado na praça do Rádio Clube, em Campo Grande, o Dia D. Nesta data haverá mutirão para recolher as roupas arrecadadas e também as pessoas as separarão no local para poderem fazer as entregas nos dias 6 e 7 de maio.

As entidades que receberão as peças vão ser escolhidas pelo Rotary após o encerramento da campanha. Além do Comper, as doações também podem ser feitas na TV Morena, na avenida Eduardo Elias Zahran, 1.600, Jardim TV Morena; Casa da Amizade – Rotary, na rua Eduardo Santos Pereira, 2.328, Cophaban; Uniodonto, na rua Antonio Maria Coelho, 1.463, Centro; OCB-MS, na rua Ceará, 2.245, Vila Célia, e Unimed Campo Grande, na rua Goiás, 695, Jardim dos Estados.

Manobras – Nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, haverá evento de manobras radicais a partir das 18h nas Moreninhas, em Campo Grande, para que a população que ali mora possa doar roupas e cobertores e assim colaborar com a campanha.

