Clientes conhecem procedência da carne que abastece rede de supermercados na Capital

Nenhum abate feito no frigorífico Naturafrig, que abastece as 12 lojas do Comper em Campo Grande, acontece sem a presença de fiscais do SIF (Serviço de Inspeção Federal). Nessa terça-feira (28), 30 clientes que fazem compras na rede de supermercados puderam conhecer como funciona o processamento da carne que chega às suas mesas.

Por mês, são vendidas 160 toneladas de carne fresca, que é a que chega do Naturafrig direto para os açougues do Comper, segundo informações de Márcio Silva, gerente nacional dos açougues da rede. O frigorífico realiza de 500 a 550 abates diários.

"Noventa por cento das carnes vendidas nas lojas do Comper são frescas, apenas dez por cento são a vácuo. Se durante o abate, os fiscais constatam alguma anormalidade na carcaça do animal, essa carne é descartada", explica Silva.

Mesmo com a Operação Carne Fraca, desencadeada pela PF (Polícia Federal), as vendas de carne fresca permanecem as mesmas, de acordo com Márcio. Ele assegura que no processamento dessa carne não é utilizado qualquer tipo de embalagem a vácuo; esta no caso apresentou queda nas vendas.

Como o Comper possui uma cozinha experimental que oferece cursos gratuitos de culinária ministrados pela chef Dedê Cesco aos clientes, foram convidadas pessoas que já participaram das aulas e demonstraram interesse em fazer a visita. São clientes que compram nas lojas e preparam o almoço para suas famílias.

Na visita ao Naturafrig, os visitantes usaram uniformes para garantir a proteção e manter a higiene sanitária do local. Todos tiveram que colocar camisetas, calças e botas brancas, além de luvas, tocas, proteções de ouvidos, máscaras e capacetes.

Dedê Cesco acompanhou a visita e considerou positiva a iniciativa. "Visitar o frigorífico do qual consumo a carne foi importante para saber o que estou usando. Dessa maneira, posso continuar confiando no Comper. Fortaleceu ainda mais esse olhar para a carne fresca", destacou.

Aluna da cozinha experimental do Comper há 20 anos, Terezinha Coelho classificou a visita como 'espetacular'. "Saí do Naturafrig com outra perspectiva, achei tudo excelente e de boa qualidade. Desde os funcionários até o atendimento, tudo perfeito".

Cadastro no SIF – Responsável por avaliar as indústrias que querem vender produtos de animais e derivados aos supermercados da Rede Comper, o médico veterinário Mário Xavier ressalta que o frigorífico Naturafrig está cadastrado no SIF, que faz parte do sistema de controle do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), responsável por avaliar a qualidade na produção de alimentos comestíveis ou não de origem animal.

A visita dos clientes ao frigorífico foi realizada dias após a PF divulgar o balanço da Operação Carne Fraca, que desmontou esquema de funcionários do Mapa que teriam recebido propina para liberar carne para venda sem passar pela devida fiscalização. A operação aconteceu em seis estados e no Distrito Federal, com 35 pessoas presas. O Ministério da Agricultura afastou 33 servidores envolvidos no esquema.

Em virtude de falhas de comunicação da PF devido à forma como divulgou o balanço da operação, estados não envolvidos no esquema como Mato Grosso do Sul podem sofrer consequências, como apresentar quedas nas vendas de carne em açougues e supermercados. Para garantir aos clientes que a carne consumida por eles é manipulada e processada com toda a higienização possível, o Comper realizou a visita, que também pôde ser acompanhada pela imprensa. Novas visitas serão feitas em breve.

