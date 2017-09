Cliente é baleado em tentativa de assalto em shopping da zona oeste do Rio

Um cliente foi baleado em uma tentativa de assalto a uma loja de celulares do Bangu Shopping, na zona oeste do Rio de Janeiro. Um policial civil que estava na loja reagiu. Houve troca de tiros, lojistas e clientes ficaram apavorados. Eram quatro ladrões, e um deles foi ferido.

O piso do shopping ficou com um longo rastro de sangue. O cliente foi atingido no pescoço e levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na zona oeste. Ele não corre risco de morte. As lojas continuaram funcionando.

Os assaltos e tentativas de assalto a lojas de celulares, eletrônicos e de joias têm sido frequentes no Estado do Rio. O último foi dia 20, no Partage Shopping São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Os criminosos levaram 29 celulares. Três foram presos. Também já foram alvos o Rio Sul, na zona sul, o Shopping Tijuca e o Carioca Shopping, na zona norte, entre outros.

