Claudia Rodrigues tem fratura na costela e novas lesões no cérebro

Claudia Rodrigues - (Foto: Instagram / @claudia_rodrigues_oficial)

Adriane Bonato, amiga e empresária da atriz Claudia Rodrigues, deu mais detalhes sobre o estado de saúde da atriz, que está internada no hospital Albert Einstein, em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, nesta terça-feira, 14.

Segundo ela, Claudia precisou ir ao hospital após passar por um acidente doméstico no último domingo, 12: "Ela falou: 'vou tomar um banho para a gente almoçar'. Toda vez que ela vai fazer alguma atividade, sempre está com alguém por conta da disautonomia dela, porque ela perde o equilíbrio e pode cair".

Após o banho, Adriane conta que foi entregar uma meia para Claudia, quando aconteceu o acidente: "Ela foi pegar e foi para trás, achando que o encosto da pia estava perto, mas não estava."

"Como o corpo foi para trás, ela bateu bruscamente na pia com as costas. Fez um hematoma muito grande. Ela começou a se queixar de muita dor e ficou sem ar no momento. A pancada foi muito forte", prosseguiu.

Por recomendação médica, as duas vieram a São Paulo para que a atriz pudesse se tratar no hospital Albert Einstein. Adriane cita que tem tomado cuidado por conta da covid-19, já que a humorista tem imunidade baixa.

Segundo ela, Claudia fez uma tomografia que indicou uma fratura na costela e outra fratura em uma vértebra da coluna.

Como ela teria que voltar ao hospital em agosto para exames de rotina e para uma nova dose de medicamento que vem dos Estados Unidos para o tratamento de sua esclerose múltipla, seu médico resolveu antecipar os exames, para evitar novo deslocamento.

"Infelizmente, os resultados não foram o que a gente estava esperando. Apareceram duas novas lesões no cérebro que vão ser agora estudadas. Não poderiam estar aparecendo novas lesões com o tratamento que ela vem fazendo", explicou Adriane.

"Ela está se apresentando uma pessoa totalmente normal, melhor do que ela estava, tanto que o médico achou que ia encontrar ela mais debilitada, com mais dificuldades, e não, ela está levantando, caminhando, tudo normal, como se não tivessem essas lesões", continuou.

Por fim, a amiga elogiou a força de Claudia Rodrigues: "além de ser uma 'fênix', eu acho que é a filha preferida de Deus. Porque quanto mais problemas ela tem, quanto mais coisas surgem, mais forte ela fica e mais vontade de viver e trabalhar ela tem".

Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla (clique aqui para ler mais sobre a doença). A atriz passou por diversas internações e a mais recente delas ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2020.

Em maio, a humorista relançou seu canal no YouTube, e promoveu uma live em que relembrou a amizade com seus colegas de A Diarista.