Claro lança nova funcionalidade que permite falar ilimitado também no exterior

O Passaporte Américas tem contratação anual (119,99 reais anuais por linha), parcelados em 12 vezes, ou 9,99 reais por mês - Divulgação

Dando continuidade à nova campanha de posicionamento de marca, cujo mote é “Você merece o novo”, a Claro anuncia a chegada de uma novidade exclusiva e que vai mudar a forma de usar o telefone também no exterior.

O Passaporte Américas, funcionalidade inédita e disponível para clientes pós pagos, permite utilizar o plano contratado no exterior como se estivesse no Brasil. Os clientes Claro com Passaporte Américas podem falar ilimitado com qualquer telefone do Brasil ou do país visitado, além de utilizar normalmente a franquia do seu plano de internet móvel.

O Passaporte Américas tem contratação anual (119,99 reais anuais por linha), parcelados em 12 vezes, ou 9,99 reais por mês. Entre os países habilitados estão Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia. A contratação acontece de maneira exclusiva por meio do aplicativo Minha Claro ou pelo número *468.

“A Claro foi pioneira ao permitir que seus clientes falem de maneira ilimitada, em todo o País e com qualquer operadora. Agora, estende a economia e a conveniência além das nossas fronteiras, ao disponibilizar o Passaporte Américas. Pela primeira vez, os clientes de planos pós pagos ilimitados podem viajar ao exterior e utilizar o seu celular como se estivessem no Brasil, falando ilimitado com quem quiser ou usando normalmente a franquia de internet do seu plano”, afirma Márcio Carvalho, diretor de Marketing da Claro.

As boas notícias não param por aí. Clientes que contratarem o Passaporte Américas em novembro, mês da Black Friday, têm uma promoção especial que concede 50% de desconto no valor anual do plano. As primeiras seis parcelas são gratuitas e o cliente pagará apenas R$ 9,99 por mês, a partir do sétimo mês. Uma excelente notícia para quem quer viajar tranquilo no período de férias, usando confortavelmente o celular como se estivesse no Brasil.

Só na Claro o cliente tem a possibilidade de navegar à vontade ou falar com quem quiser, inclusive fora do Brasil. A operadora trouxe ligações ilimitadas para o mercado, do pré ao pós, e agora estende esta novidade incrível também para quem viaja ao exterior. Porque na Claro, você merece o novo.