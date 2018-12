City tour terá dois horários de passeio na véspera de Natal

City Tour 5(1)

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o ônibus City Tour realizará passeios em dois horários: às 18 horas e 19 horas. Os passeios voltam a ocorrer em três horários a partir do dia 25, na Cidade do Natal.

City tour especial Cidade do Natal

Com um nova roupagem e também cheio de luzes para entrar no clima natalino, o ônibus City Tour teve sua volta marcada com passeios gratuitos durante a Cidade do Natal, desde o dia 8 de dezembro.

O ônibus, com capacidade de embarque para 74 passageiros, tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Cada passeio dura cerca de 40 minutos e todos são orientados por guias de turismo. O percurso começa na Cidade do Natal e segue pela Afonso Pena até as imediações da Avenida Presidente Ernesto Geisel. O passeio não conta com paradas nos pontos turísticos e históricos localizados na Afonso Pena.

Menores de 12 anos só podem passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4042-1313.