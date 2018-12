City tour: passeio mostra principais pontos turísticos da Afonso Pena

Morada dos Baís, Camelódromo, Paço Municipal, Obelisco, Relógio Central, esses e demais ícones da história de Campo Grande podem ser vistos e conhecidos um pouco mais em um rápido passeio gratuito com o ônibus de City Tour, que diariamente realiza saídas da Cidade do Natal.

Dos altos da Avenida Afonso Pena até as imediações da Avenida Presidente Ernesto Geisel, o ônibus que chama a atenção pelas ruas da cidade, leva campo-grandenses e turistas para uma viagem dentro da história e construção da Capital sul-mato-grossense.

“É algo diferente e muito interessante de se fazer. Nesse passeio as pessoas podem aprender muito sobre a história, pois o guia interage com os passageiros o tempo todo’’, analisa Andrés Ortiz, membro do Ministério do Turismo do Paraguaio, que esteve em Campo Grande para um congresso e, antes de retornar, aproveitou uma brecha na agenda e foi conhecer a cidade.

E não são somente os adultos que embarcam nas viagens do City Tour. Rodrigo Galícia, de apenas 10 anos, veio de Jardim passar férias em Campo Grande e passeou pelas ruas de Campo Grande. “A cidade fica linda quando começa a anoitecer”, comentou.

De acordo com um dos guias responsáveis pelo passeio no City Tour, Carlos Iracy Coelho, a maioria dos passageiros é campo-grandense ou vem do interior de Mato Grosso do Sul. Segundo Carlos, mesmo sabendo um pouco da história da cidade, muitos moradores se deslumbram com as novidades e curiosidades dos locais.

“Nem todos sabem da estátua do Manoel de Barros e outros ainda se surpreendem ao saber que a Praça Ary Coelho um dia foi cemitério”, diz.

Com capacidade de embarque para 74 passageiros, o City Tour tem três saídas diárias nos seguintes horários: 18 horas, 19 horas e 20 horas. Menores de 12 anos só podem passear no City Tour acompanhados dos pais ou responsáveis. Não é permitida entrada de bebidas ou comidas no ônibus.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4042-1313.