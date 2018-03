Cirurgia de Neymar decorreu perfeitamente, diz CBF

Neymar Jr. durante sua apresentação com Embaixador da Boa Vontade na sede da ONU - Arquivo/Laurent Gillieron/Agência Lusa

O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira Neymar Jr. passou hoje (3) por uma cirurgia no pé em Belo Horizonte. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a cirurgia feita no Hospital Mater Dei "decorreu perfeitamente".

Ainda de acordo com a CBF, a cirurgia consistiu "na colocação de um parafuso associado a um enxerto ósseo colocado ao nível da lesão do quinto metatarso direito."

A reabilitação do jogador começará imediatamente, com acompanhamento do fisioterapeuta do PSG.

Daqui a seis semanas, será feita uma análise para precisar uma possível data de retorno às atividades esportivas.